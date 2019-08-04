اونلاين | يلا شوت SALAH TV مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف hd جودة متعددة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت SALAH TV مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط مباراة الريدزPLUS GOAL كورة لايف hd جودة متعددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابعون مباراة ليفربول Liverpool اليوم أمام مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية وهي البطولة الأولى التي يسعى كلا الفريقين للتتويج بها في بداية الموسم الجديد، حيث تقام المباراة على ملعب ويمبلي عصر يوم الأحد يلا شوت بدون تقطيع اليوم Mohamed Salah.

ويبحث ليفربول عن مواصلة التألق الذي ظهر عليه الموسم الماضي تحت قيادة يورجن كلوب حيث توج بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، لكن مانشستر سيتي أنهى موسمه بطلا للدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة مع محمد صلاح وزملائه ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو وكتيبة الألماني Yalla Shoot.

ويصطدم الريدز أمام المان سيتي في الرابعة عصر يوم الأحد الموافق الرابع من أغسطس 2019، في واحدة من اللقاءات التي تنتظرها الجماهير الإنجليزية والعربية نظرا لتواجد نجمنا المصري محمد صلاح.

وتلتقون مع مباراة مانشستر سيتي Man City أمام الليفر عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2، مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من كبار المحللين في الوطن العربي، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي VS ليفربول في كأس الدرع الخيرية.