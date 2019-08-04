اونلاين | يلا شوت بلس GOAL مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف ليفربول YALLA SALAH

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الجميع بانتظار الحدث الأبرز في افتتاح الموسم الكروي في إنجلترا، مباراة غاية في الأهمية تجمع زملاء نجمنا المصري محمد صلاح ليفربول بنظيره مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية يلا شوت رابط مباشر في الرابعة مساء اليوم الأحد على ملعب ويمبلي.

رابط يلا شوت توداي مباشر مباراة ليفربول في مواجهة المان سيتي yalla shoot بتواجد مميز للمصري محمد صلاح والظهور الرسمي الأول للفريقين في الموسم الجديد لحظة بلحظة كما عودناكم عبر الخليج 365 الرياضي تشاهدونها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

بطولة الدرع الخيرية هي بطولة بمثابة السوبر الإنجليزي، وهي تقام على ملعب ويمبلي الشهير الذي سيكون ممتلئا بالجماهير التي تأتي لمشاهدة مباراة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي Liverpool، بدون تقطيع مباراة Manchester City، مباراة اليوم منقولة عبر قنوات بي إن سبورت HD.

ليفربول نجح في إنهاء الموسم الماضي بتحقيق لقب دوري أبطال اوروبا على حساب توتنهام هوتسبير، بعد الفوز عليه في النهائي بهدفي محمد صلاح وأوريجي، لكنه فشل في تتويج موسمه الرائع بالبريمير ليج بتحقيق لقب الدوري، ليتوج به السيتي في النهاية بفارق نقطة واحدة عن الريدز.