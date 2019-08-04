اونلاين | تابع لايف ABO SALAH بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر رابط ماتش ELliverpool يلا شوت بلس الليفر رابط سريع مب

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بداية نارية قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يصطدم مانشستر سيتي بطل البريميرليج مع ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، في نهائي بطولة كأس الدرع الخيرية الإنجليزي، بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدون تقطيع على ملعب ويمبلي، محمد صلاح ضد رياض محرز في مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، KORA LIVE رابط ماتش ليفربول ومانشستر سيتي بجودة متعددة اليوم الأحد.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي LIVERPOOL

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فان ديك، جويل ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فابينيو

الهجوم: ساديو ماني، أوديفوك فيرمينيو، محمد صلاح

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تبدأ مباراة مانشستر سيتي مع ليفربول في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت الإمارات، تابع لايف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر، وستكون المباراة الكبيرة منقولة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية الأولي بتعليق عصام الشوالي، ويمكنكم متابعة ماتش ليفروبل والسيتي عبر الخليج 365 الرياضي في بث مباشر بدون تقطيع.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول اليوم

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: زينشينكو – لابورتي – جون ستونز – كايل ووكر.

الوسط: إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – فيل فودين.

الهجوم: بيرناردو سيلفا – سيرخيو أجويرو – رحيم ستيرلي

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