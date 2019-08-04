اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر salahVS Mahrez شوت TIME liverpool كورة ستار ON SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر salahVS Mahrez شوت TIME liverpool كورة ستار ON SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة العالمية والإنجليزية والمصرية والجزائرية على موعد ناري ومثير عندما يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على ملعب ويمبلي، عصر اليوم الأحد، KORA STAR في مباراة ينتظرها الجميع قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في إنجلترا، ليفربول بقيادة الثلاثي المرعب ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينيو سيكون في مهمة صعبة أمام مانشستر سيتي بقيادة محرز وسيلفا وسترلينج، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE بدون تقطيع.

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة الثانية بالتوقيت العالمي "جيرينتش" والرابعة بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت تونس والمغرب، والسادسة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون مباراة الريدز والسيتي منقولة حصريًا ومباشرة في البث المباشر على قناة beIN SPORTS HD 1 بالإضافة إلى قناة CANAL PLUS.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي بقيادة MOHAMED SALAH

حراسة المرمى: أليسون بيكر

Advertisements

الدفاع: أرنولد، فان ديك، جويل ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: ميلنر، هندرسون، فابينيو

الهجوم: ساديو ماني، أوديفوك فيرمينيو، محمد صلاح

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي LIVERPOOL VS MAN CITY رابط ماتش ليفربول جودة متعددة الآن، شاهد البث المباشر لنهائي الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول قبل انطلاق الدوري الإنجليزي، ويدخل كلا الفريقين المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد البطولة الغالية قبل بداية الموسم، حيث انها ستكون حافز كبير للفائز.

تابعوا مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بجودة عالية KORA ON LINE بدون تقطيع الآن، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول GOAL SALAH رابط سريع ماتش ليفربول ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، كورة لايف HD مباراة محمد صلاح.