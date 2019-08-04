اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر liverpool vs Man city رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية اليوم الأحد 4 أغسطس 2019 إلى ستاد ويمبلي في تمام الرابعة عصراً لمتابعة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية.

ستقوم قناة BeIN SPORTS 2 HD AR ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر موقع الخليج 365 الرياضي وbeIN SPORTS 2 HD AR

من المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع لليفربول كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون

الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

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الهجوم : هاري ويلسون وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

أما التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي فسيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : إيدرسون

الدفاع : أوليكساندر زينتشينكو ونيكولاس أوتاميندي وفينسنت كومباني وكايل ووكر

خط الوسط : كيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبرناردو سيلفا

الهجوم : ليروي ساني وسيرخيو أجويرو ورحيم ستيرلينج