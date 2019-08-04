شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامي تتوج ببطولة العالم للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجت المصرية هانيا الحمامي، ببطولة العالم للاسكواش للناشئات، بعد الفوز في المباراة النهائية اليوم الأحد، على مواطنتها جنى شيحه 3\0، لتهدي اللقب الـ14 لمصر.

وكانت اللاعبة هانيا الحمامي، المرشحة الأولى في البطولة، تأهلت إلى المباراة النهائية أمس السبت، بعد فوزها على زميلتها اللاعبة فريدة محمد 3/1 في مباراة استغرقت 54 دقيقة وكانت نتائج أشواطها 11/8-11/6-4/11-11/3، فيما تأهلت اللاعبة جنى شيحة إلى النهائي بعد تغلبها على الماليزية أيفا أزمان في نصف النهائي أمس 3-2 في مباراة قوية استغرقت 64 دقيقة وكانت نتائج أشواطها 10/12-14/12-2/11-15/13-11/7.