صلاح يقود هجوم ليفربول في موقعة مانشستر سيتي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، تشكيلة فريقه لمباراة مانشستر سيتي، المقرر لها اليوم الأحد، في كأس الدرع الخيرية. ويدخل ليفربول مباراة اليوم بثلاثي هجومي يتكون من محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي. وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: أرنولد – جوميز – فان ديك – روبرتسون. الوسط: فابينيو – هندرسون – فاينالدوم. Advertisements الهجوم: صلاح – فيرمينو – أوريجي. وعلى الجانب الآخر، دفع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالتشكيلة التالية: حراسة المرمى: برافو. الدفاع: ووكر - أوتاميندي - ستونز - زينتشينكو. الوسط: رودري - دي بروين - ديفيد سيلفا. الهجوم: سترلينج - ساني - برناردو.

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