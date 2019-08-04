اليمن تحقق برونزية العرب لناشئي الكاراتيه بتونس

حقق لاعب المنتخب الوطني لناشئي الكاراتيه معاذ باسل حمادي ميدالية برونزية تحت وزن ٧٠ كجم، في البطولة العربية الرابعة للناشئين والشباب والتي تستضيفها تونس. ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، شاركت اليمن بلاعبين اثنين فقط في فئة الناشئين هما معاذ باسل حمادي وزن تحت ٧٠ كجم، وخالد جبيلي وزن تحت ٥٢ كجم، والمدرب علي المظفري. البطولة العربية شارك فيها ١٩٤ لاعبا ولاعبة من تونس، اليمن، السعودية، ليبيا، العراق، الامارات، مصر، سوريا، الجزائر، والمغرب. ويلعب معاذ باسل حمادي في نادي الميناء بمحافظة عدن.

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