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ماجواير في مدينة مانشستر تمهيداً للإنضمام للشياطين الحمر

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أوضح تقرير صحفي إنجليزي اليوم الأحد، تطور جديد في الصفقة الكبرى بضم مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير إلى مانشستر يونايتد.

وتبعاً للصحيفة الإنجليزية "ذا صن" فإن ماجواير وصل كارينجتون، صباح اليوم، لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله إلى الشياطين الحمر لمدة 6 مواسم.

وتم التقاط صور لماجواير وهو يجلس في سيارة سوداء، ويتمتع بالهدوء قبل ساعات من التوقيع بشكل رسمي لمانشستر يونايتد.

 

وقالت تقارير إن ماجواير سيحصل على راتب أسبوعي رفقة الشياطين الحمر يبلغ 190 ألف إسترليني.

 

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وأشارت إلى أن قيمة انتقاله من ليستر سيتي إلى قلعة "أولد ترافورد" تبلغ 80 مليون إسترليني، بعدما توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن الصفقة، الجمعة الماضي.

 

وسيصبح ماجواير أغلى مدافع في العالم، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان ديك، الذي انتقل من ساوثهامبتون إلى مقابل 75 مليون إسترليني.

 

وخاض ماجواير 32 مباراة بقميص ليستر سيتي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل هدفين، كما يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة منتخب إنجلترا.

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