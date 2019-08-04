بارتوميو: ربما سيكون هناك تعاقد آخر لبرشلونة

ثار جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، التكهنات حول التعاقد مع لاعب جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وضم برشلونة 4 لاعبين خلال الصيف الحالي بالتعاقد مع أنتوان جريزمان، نيتو، فرينكي دي يونج وجونيور فيربو. وقال بارتوميو في تصريحات أثناء تقديم الظهير الأيسر الجديد فيربو: "باقي عدة أسابيع لكي يغلق سوق الانتقالات، ربما سيكون هناك تعاقد آخر للفريق". وأضاف: "لدينا فريق طموح و استثنائي، يتزعمه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم و في التاريخ". Advertisements وواصل بارتوميو: "بعد تحقيق لقب الدوري الـ8 لنا خلال الأعوام الـ11 الماضية، طموحنا هو مواصلة النجاح و الإستمرار في حصد الألقاب". واختتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته قائلاً: "نحن لا نغلق الباب أمام أي شخص، نحن نادي يؤمن بالتدريب والأناقة". يذكر أن برشلونة يسعى لإعادة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي رحل عن النادي في عام 2017 لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

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