شكرا لقرائتكم خبر عن «ابن سعيدان» بطلاً لرالي عسير 2019.. والوصافة لـ«الشمري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (أبها)

حسم البطل السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل، على متن سيارته الميني لقب رالي عسير 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، فيما حل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن نيسان في المركز الثالث.

Advertisements

وقدم بن سعيدان أداء استثنائيا خلال المرحلة الأخيرة والتي امتدت لمسافة 79 كم التي انطلقت من الصبيخة حتى محافظة طريب قاطعاً المسافة بزمن قدره 53.22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني ثاني في هذه المرحلة ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وفيما ترتيب الفائزين في الترتيب العام وباقي الفئات وحصل إبراهيم المهنا وملاحيه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3.38.44 ساعة في كافة المراحل. وبهذه المناسبة هنأ الأمير خالد بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الفائزين في رالي عسير متمنياً التوفيق في الجولات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.

وقال: شهدنا سباقاً من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيمياً وفنياً بالصورة التي تليق بالمملكة العربية السعودية، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير الذي ويتابع كل صغيرة وكبيرة ووجه جميع القطاعات في تأمين كافة متطلبات النجاح للرالي.