شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يخسر تجربة بيراميدز.. والهويدي يحتفي بالبعثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (الإسماعيلية) ⁦‪@almateb1⁩

خسر الباطن مواجهته الودية التي خاضها أمام بيراميدز المصري، بهدفين دون مقابل في معسكره المقام بمدينة الإسماعيلية، ولعب مدرب الباطن بعدد من اللاعبين بهدف منحهم فرصة أكبر والوقوف على مستوياتهم.

على الجانب الأخر وصل يوم أمس الأول (الجمعة) إلى مقر معسكر فريق الباطن في الإسماعيلية رئيس النادي ناصر الهويدي، والذي عقد إجتماع باللاعبين حثهم خلاله على مواصلة بذل الجهد والإستفادة القصوى من المعسكر، شاكر لهم إلتزامهم وإنضباطهم المميز خلال الفترة الماضية متمنياً من الله التوفيق.

وبعد نهاية مواجهة الباطن وبيراميدز أقام الهويدي حفل عشاء لأفراد بعثة الفريق في أحدى البواخر بالعاصمة المصرية القاهرة.