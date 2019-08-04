شكرا لقرائتكم الزمالك يستأنف استعدادته لمواجهة ديكاداها بطل الصومال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعاقد الزمالك، مع 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض ويواصل الزمالك تدعيمه لصفوف الفريق حيث من المنتظر انضمام إمام عاشور اليوم أيضا لقلعة ميت عقبة.
ويعتبر بعض اللاعبين الجدد والعائدين مرشحين للظهور الأول مع الزمالك فى المواجهة القادمة أمام بطل الصومال وعلى رأسهم المغربى أشرف بن شرقى بجانب حارس الفريق محمد عواد بالإضافة إلى مصطفى محمد الذى سينافس على مقعد المهاجم الأساسى بالقلعة البيضاء.
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