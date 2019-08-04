شكرا لقرائتكم عامر حسين: استاد القاهرة جاهز لاستقبال المباريات خلال شهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أنه تلقي تأكيدات من مسئولي استاد القاهرة تفيد بأن الملعب سيكون جاهزا لإستضافة المباريات بعد شهر من الآن .

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قال حسين أنه وفقا لتأكيدات مسئولي الاستاد سيضع ستاد القاهرة في حساباته بعد شهر من الآن عند وضع جدول الدوري الجديد خاصة وان الاستاد مازال يخضع لعمليات صيانة وإصلاحات عقب بطولة أمّم أفريقيا ٢٠١٩ الأخيرة.

واستضافت مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ اللعبة ، واستضاف استاد القاهرة أكثر من لقاء على رأسهم مباراة الإفتتاح التى جمعت مصر و زيمبابوي ، إلى جانب لقاء النهائى بين الجزائر و السنغال فى لقاء شهد فوز الجزائر بهدف و التتويج بأمم أفريقيا.