شكرا لقرائتكم عماد النحاس يحجز مقعدا بجهاز الأهلى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتائج عماد النحاس تمنحه فرصة قيادة الأهلى



رغم الاختلاف بينهم حول رحيل الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، واستقدام مدرب أجنبى آخر، إلا أن المراقبين للأحداث داخل الفريق الأحمر أجمعوا على شيء واحد وهو أن عماد النحاس سيكون له مقعد الرجل الثانى داخل الجهاز الأحمر بالموسم الجديد.

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الموسم الرائع الذى قدمه عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون، ومنافسة ذئاب الجبل حتى آخر مباراتين لهم على الدخول للمربع الذهبى، جعله المرشح رقم واحد لشغل مقعد الرجل الثانى فى جهاز الأهلى، كخطوة أولى ومتبعة لقيادة الأحمر مستقبلا من مقعد المدير الفنى.

ووفقا لمصادر الخليج 365 فإن استمرار سيد عبد الحفيظ بمنصب مدير الكرة بالأهلى، بات قاب قوسين أو أدنى، حفاظا على استقرار الفريق، ومنح الفرصة لإصلاح أخطاء الموسم الماضى.