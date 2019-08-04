شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يحزم حقائبه للرحيل عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت علاقة زكريا بالأهلي توترا شديدا خلال الأيام الماضية عقب إستبعاد اللاعب من القائمة الأفريقية وبعدما انتقد اللاعب هذا الاستبعاد في رسالة عبر حسابه على توتير، قال فيها: "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدي الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".
وينوى مسئولو الأهلي تغريم مؤمن زكريا بسبب هذا التصرف فيما يستعد اللاعب لمناقشة إدارة النادي في عدة عروض تمهيداً للرحيل عن الاهلي الصيف الجاري.
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