شكرا لقرائتكم شاهد.. الكرة الموحدة المخصصة لمباريات الدورى الممتاز للمرة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل " الخليج 365 "على صورة الكرة الموحدة التى سيتم اللعب بها في الموسم الجديد للدوري العام المصري 2019 / 2020. أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بتوحيد الكرة المستخدمة في مباريات مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة .

كرة موحدة كما تم تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس الرياضية العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئي لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة في المسابقة دعما من الإتحاد. Advertisements على أن يتم الاتفاق مع الشركة العالمية على إتاحة عدد آخر من نوعية الكرة نفسها للشراء في حالة رغبة أي ناد للاستزادة منها. فيما أكد مسئولو اتحاد الكرة أن الصورة المنشورة للكرة عينة تم الإتفاق على استخدامها فى الدوري و سيتم تحديد الكمية مع الشركة الراعية للملابس لإرسالها للاندية. ووافقت أندية القسم الممتاز على هذا المقترح في اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الكرة الموحدة المخصصة لمباريات الدورى الممتاز للمرة الأولى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.