شكرا لقرائتكم رامون دياز يبتعد عن تدريب الزمالك بسبب 7 مساعدين و 200 ألف يورو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابتعد الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز، عن دائرة المرشحين لتدريب الزمالك فى الموسم الكروى الجديد، بعدما تواجد أسمه بقوة فى قائمة المرشحين نظرا لمسيرته التدريبية الحافلة مع الأندية التى تولي تدريبها.

رامون دياز

رامون دياز يحدد مطالبه لتدريب الزمالك

ولا تتوافق مطالب رامون دياز مع مسئولي نادي الزمالك، سواء من الناحية الفنية أو المادية، حيث يتمسك المدرب الأرجنتينى بوجود 7 مساعدين أجانب ضمن جهازه المعاون، وهو عدد كبير للغاية بخلاف راتبه الشهرى الذى يبلغ 200 ألف يورو أى ما يوازى 3 ملايين و 700 ألف جنيه كل شهر وهو مبلغ كبير للغاية.

رامون دياز

ويتمسك مسئولو نادي الزمالك، بضرورة وجود مدرب مصري ضمن الجهاز المعاون للمدرب الأجنبي القادم، وهو ما يصعب حدوثه فى وجود رامون دياز، فى ظل كثرة عدد مساعديه وصعوبة زيادة عدد الجهاز الفنى بشكل أكبر.

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رامون دياز

مشوار رامون دياز مع بيراميدز



وتولي رامون دياز تدريب فريق بيراميدز خلال الموسم الماضى، حيث قضى دياز 103 يوم مع الفريق قبل رحيله، قاد خلالها بيراميدز فى 12 مباراة ببطولة الدوري المصري الممتاز، وحقق دياز الفوز فى 8 مباريات ، و تعادل فى 3 لقاءات ، و لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط أمام الجونة.

تحت قيادة رامون دياز سجل لاعبى بيراميدز 21 هدف، بينما هزت شباكه 8 اهداف فقط، وكانت أكبر نتيجة حققها الفريق أمام سموحة وفاز برباعية نظيفة .

رامون دياز

مسيرة رامون دياز التدريبية



بدأ رامون دياز مسيرته التدريبية مع فريقه السابق ريفر بليت عام 1995، ثم انتقل لتدريب فريق إنجليزى مغمور هو أوكسفورد يونايتد عام 2004 قبل العودة للدورى الأرجنتينى، بتدريب سان لورنزو، وفى عام 2008 تولي تدريب فريق أمريكا كلوب المكسيكى كما تولى تدريب منتخب بارجواى وحقق معه المركز الرابع فى بطولة "كوبا أمريكا"، والتى أقيمت فى تشيلى عام 2015، ثم قاد فريق الهلال السعودى.

رامون دياز

بطولات رامون دياز



ويمتلك رامون دياز مسيرة مليئة بالبطولات حيث حقق الدورى الأرجنتينى 6 مرات أعوام (1996، 1997، 1999، 2002، 1997، 2007)، وبطولة الكوبا ليبرتادوريس عام 1996، وبطولة السوبر لأندية أمريكا الجنوبية عام 1997، والدوري والكأس السعودي موسم 2016/2017 كما وصل لنهائي دوري أبطال آسيا 2017.