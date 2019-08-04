يونايتد ينهي مبارياته الودية بالفوز على ميلان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بصعوبة على ميلان الإيطالي بنتيجة 5 - 4 بركلات الجزاء الترجيحية في العاصمة الويلزية كارديف يوم السبت، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق قبل أن يحسم مانشستر الفوز بواسطة ركلات الجزاء الترجيحية. Advertisements وتقدم ماركوس راشفورد بهدف لمانشستر يونايتد في الدقيقة 14 وتعادل خيسوس فيرنانديز (سوسو) لميلان في الدقيقة 26. وسجل فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60، ولكن خيسي لينغارد سجل هدف التعادل للفريق الإنجليزي في الدقيقة 72. وحقق مانشستر يونايتد الفوز في جميع مبارياته الست استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بيرث غلوري الأسترالي وليدز يونايتد وإنتر ميلان الإيطالي وتوتنهام وكريستيانسوند النرويجي قبل أن يختتم تجاربه الودية بالفوز على ميلان.

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