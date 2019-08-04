سولسكاير يؤكد: لا شك لدي في بقاء بوغبا مع مانشستر يونايتد

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أعرب مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، النروجي أولي غونار سولسكاير عن ثقته الكاملة ببقاء لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوغبا في صفوف الفريق خلال الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي الممتاز الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.

وجاء كلام سولسكاير بعد فوز فريقه على ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الاصلي 2-2) في مباراة غاب عنها بوغبا بداعي الاصابة في حين تحدثت بعض التقارير عن رفضه اللعب آملا في الضغط على ناديه لتحريره من اجل الانتقال الى ريال مدريد الاسباني.

لكن سولسكاير كان واثقا من بقاء بوغبا الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 بقوله "لا شك لدي على الاطلاق" في هذا الصدد.

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وأضاف "لم أكن أتوقع ان يسافر مع الفريق (الى كارديف حيث أقيمت المباراة). لقد تكلمت معه بعد الحصة التدريبية ولم يكن في حالة جيدة. لا يمكن اعتبار الأمر إصابة بل بعض الوجع وبالتالي لم أكن أريد المخاطرة".

واعلن مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن رغبته في الحصول على خدمات بوغبا لكن تقارير صحافية اشارت الى ان رئيس النادي فلورنتينو بيريز ليس مستعدا لدفع مبلغ طائل للتعاقد مع بوغبا في ظل انباء تحدثت عن امكانية شراء لاعب الوسط المهاجم الهولندي دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام.

ويستهل مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الإنكليزي في مواجهة قوية ضد تشلسي على ملعب أولدترافورد في 11 الحالي.