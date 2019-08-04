غرين يجدد عقده مع غولدن ستايت لأربع سنوات اضافية

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جدد درايموند غرين عقده مع ناديه غولدن ستايت ووريرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة لأربع سنوات إضافية ليبقى في صفوفه حتى عام 2024 كما أعلن مدير أعماله لشبكة "إي أس بي ان".

وكان يمكن للاعب البالغ من العمر 29 عاما ان يصبح لاعبا حرا اعتبارا من تموز/يوليو 2020، لكن ريتش بول مدير اعماله أكد بانه موكله سيبقى في صفوف ووريرز.

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وسيتقاضى غرين بالتالي مبلغا مقداره 118 مليون دولار في السنوات الخمس القادمة.

وكان غرين أحد الركائز الأساسية الى جانب ستيفن كوري وكلاي طومسون خلال تتويج ووريرز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة أعوام 2015 و2017 و2018.

ومنذ بداية مسيرته في الدوري الأميركي، سجل غرين معدلا مقداره 1ر9 نقاط في المباراة الواحدة بالإضافة الى 9ر6 متابعات و6ر4 تمريرات حاسمة. أما في مباريات البلاي أوف حيث خاض 123 مباراة، فترتفع النسبة الى 5ر12 نقطة في المباراة الواحدة مع 3ر9 متابعات و1ر6 تمريرات حاسمة.