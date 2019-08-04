Bein بلس: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر kora shoot يلا شوت رابط يوتيوب مباراة ليفربول...

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ويسعى الفريقين إلى التتويج باللقب لإسعاد جماهيرهم مع بداية الموسم الكروي الجديد الذي سيكون ملئ بالتشويق والمنافسة بين اللاعبين على المستطيل الأخضر.

أعلن المدير الفني للأحمر عن تشكيلة اللاعبين التي ستبدأ اللقاء: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرسون، الوسط: فابينيو – هندرسون – فيندالدوم، ثلاثي الهجوم: أوريجي – صلاح – فيرمينو.