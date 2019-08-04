اخبار الرياضه

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الان مباشر .. تشكيلة ليفربول ضد السيتي salah اساسي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

نتابع معكم نتيجة مباراة ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية، بعد فترة عطلة قصيرة تعود الملاعب الأنجليزية للمتعة والأثارة من جديد، مع بداية الموسم الجديد مع كأس الدرع الخيرية التي تجمع بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الأنجليزي، وليفربول وصيفه في العام الماضي، وهي مواجهة تجمع بين أثنين من أكبر عمالقة التدريب في أوروبا وهما الألماني يورغن كلوب، والأسباني بيب غوارديولا.

liverpool vs manchester city نتيجة اللقاء

liverpool vs manchester city نتيجة اللقاء

تشكيلة ليفربول اليوم

يتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح وفيرمينو وشاكيري في الخط الأمامي، مع غياب السنغالي ساديو ماني للراحة، وهي المواجهة الرسمية الأولى للفريقين في الموسم الجديد، أما مانشستر سيتي يتوقع أن يبدأ بالثلاثي دايفيد سيلفا، وسترلينغ، وأجويرو في المقدمة.

Advertisements

توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تبدأ اليوم الأحد في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس hd1، ويمكنكم التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بزيارة رابط المقال أدناه.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

توقع معنا من خلال التعليقات أسفل المقال نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية، علماً بأن أخرة مواجهتين بين الفريقين الموسم الماضي في البريميرليغ، انتهت الأولى بالتعادل السلبي في الأنفليد، والثانية بفوز مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدف دون رد، كان له أثر كبير في خسارة الريدز لقب الدوري الأنجليزي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا