نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي الان مباشر .. تشكيلة ليفربول ضد السيتي salah اساسي

نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في كأس الدرع الخيرية، بعد فترة عطلة قصيرة تعود الملاعب الأنجليزية للمتعة والأثارة من جديد، مع بداية الموسم الجديد مع كأس الدرع الخيرية التي تجمع بين مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الأنجليزي، وليفربول وصيفه في العام الماضي، وهي مواجهة تجمع بين أثنين من أكبر عمالقة التدريب في أوروبا وهما الألماني يورغن كلوب، والأسباني بيب غوارديولا.

تشكيلة ليفربول اليوم

يتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي بمشاركة محمد صلاح وفيرمينو وشاكيري في الخط الأمامي، مع غياب السنغالي ساديو ماني للراحة، وهي المواجهة الرسمية الأولى للفريقين في الموسم الجديد، أما مانشستر سيتي يتوقع أن يبدأ بالثلاثي دايفيد سيلفا، وسترلينغ، وأجويرو في المقدمة.

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توقيت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تبدأ اليوم الأحد في الساعة الخامسة عصراً بتوقيت مكة المكرمة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس hd1، ويمكنكم التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي بزيارة رابط المقال أدناه.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

توقع معنا من خلال التعليقات أسفل المقال نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية، علماً بأن أخرة مواجهتين بين الفريقين الموسم الماضي في البريميرليغ، انتهت الأولى بالتعادل السلبي في الأنفليد، والثانية بفوز مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد بهدف دون رد، كان له أثر كبير في خسارة الريدز لقب الدوري الأنجليزي.