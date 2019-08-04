شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يجهز عدة عروض تمهيداً للرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجهّز مؤمن زكريا لاعب الأهلي عدة عروض محلية وخارجية لمناقشتها مع الأهلي تمهيداً للرحيل عن النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما تم استبعاده من قائمة الأهلي الأفريقية التى أعلنها النادى مؤخراً.

وتوترت علاقة زكريا بالأهلي خلال الأيام الماضية عقب استبعاد اللاعب من القائمة الأفريقية وبعدما انتقد اللاعب هذا الاستبعاد في رسالة عبر حسابه على توتير، قال فيها، "الدنيا رايحة وجاية.. هنشوف الدنيا هتودينا على فين.. دائمًا نعطي للمكان الذي ننتمي له كل ما لدينا ولكن عندما لا يكون سبب الخلل منك لا تملك شيء غير المشاهدة.. مافيش حاجة بتفضل على حالها.. ربنا يهدى الجميع، طريقة المعاملة.. فن!! مجرد سؤال".

وتتجه النية في الأهلي لتغريم مؤمن زكريا بسبب هذا التصرف، فيما يستعد اللاعب لمناقشة إدارة النادى فى عدة عروض تمهيداً للرحيل عن الأهلي الصيف الجارى.