ننشر شكل الكرة الموحدة للدورى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على صورة من شكل الكرة الموحدة التى سيتم اللعب بها فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.
وقرر الاتحاد المصرى لكرة القدم توحيد الكرة المستخدمة فى مباريات مسابقة الدورى العام بأقسامه المختلفة، وتم تكليف حمادة زاهر مدير التسويق بالاتحاد بمكاتبة شركة الملابس الرياضية العالمية والمبرم معها عقد اتفاق مبدئى لتوريد العدد المناسب من الكرات لاحتياجات الأندية المشاركة فى المسابقة دعما من الاتحاد.
وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الصورة المنشورة للكرة عينة تم الاتفاق على استخدامها فى الدورى وسيتم تحديد الكمية مع الشركة الراعية للملابس لإرسالها للأندية.
وكانت أندية القسم الممتاز فى المسابقة قد وافقت على هذا المقترح فى اجتماعها أمس بمقر الاتحاد.
كرة موحدة للدورى الجديد
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