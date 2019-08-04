اتحاد الكرة يتفق مع الشركة المصممة لكأس أمم أفريقيا لتصميم الدورى والكأس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع الشركة المصممة لدرع كأس الأمم الأفريقية 2019 التي نظمتها مصر خلال الفترة من21 يونيو حتى 19 يوليو الماضي على تصميم درع الدوري وآخر لكأس مصر. استقر مسئولو اتحاد الكرة على تصميم درع جديد للدوري المصري وتسليمه للأهلي بصفته بطل الدوري للموسم المنقضي 2017. / 2018 خلال حفل الأوسكار الذي يتم الإعداد لإقامته عقب عيد الأضحى المبارك، وتصميم درع جديد لكأس مصر وتسليمه أيضا لبطل النسخة الحالية 2017/2018.

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