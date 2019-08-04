شكرا لقرائتكم خبر عن 3 صفقات مرشحة للظهور الأول مع الزمالك أمام بطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك استعداداته خلال الفترة الجارية على فترتين يومياً لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، فى المباراة التى ستجمع الفريقان الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وضم الزمالك 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بجانب قوام الموسم المنقضى وهم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض ويواصل الزمالك تدعيمه لصفوف الفريق حيث من المنتظر انضمام إمام عاشور اليوم أيضا لقلعة ميت عقبة.

ويأتى بعض اللاعبين الجدد والعائدين مرشحين للظهور الأول مع الزمالك فى المواجهة المقبلة أمام بطل الصومال، وعلى رأسهم المغربى أشرف بن شرقى بجانب حارس الفريق محمد عواد، بالإضافة إلى مصطفى محمد الذى سينافس على مقعد المهاجم الأساسى بالقلعة البيضاء.