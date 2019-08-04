اتحاد الكرة يخصص جائزة لأفضل إعلامى رياضى فى حفل الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذى والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، على تخصيص جائزة سنوية لأفضل إعلامى رياضى كل موسم كروى. ومن المقرر تسليم جائزة أفضل إعلامى رياضى خلال حفل الأوسكار السنوى الذى سينظمه مسئولو اتحاد الكرة عقب عيد الأضحى، ويشهد تنظيم حفل تسليم درع الدورى للأهلي بصفته بطل النسخة الأخيرة لموسم 2018 – 2019. كما يشهد حفل الأوسكار والذى ينظمه اتحاد الكرة توزيع جائزة أفضل لاعب وأفضل ناشئ وحارس مرمى وأفضل حكم وأفضل أخلاق رياضية.

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