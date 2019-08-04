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هانيا الحمامى تتوج ببطولة العالم لناشئات الاسكواش فى ماليزيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي ببطولة العالم لناشئات الاسكواش التي استضافتها كوالا لامبور بماليزيا، ضمن المنافسات الفردية.

وتغلبت هانيا الحمامي على مواطنتها المصرية جنا شيحة لاعبة وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي المصري اليوم الأحد.

ووفازت هانيا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-8.

يذكر أن مصر تضمن لقب الشباب أيضاً في هذه النسخة حيث يواجه مصطفى عسل لاعب الأهلي مواطنه مصطفى السرتي في المباراة النهائية .

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جنا وهانيا
جنا وهانيا

 

هانيا وجنا
هانيا وجنا
هانيا الحمامى وجنا شيحه
هانيا الحمامى وجنا شيحه

 

هانيا في المباراة
هانيا في المباراة
جنا شيحه
جنا شيحه

 

هانيا
هانيا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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