هانيا الحمامى تتوج ببطولة العالم لناشئات الاسكواش فى ماليزيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي ببطولة العالم لناشئات الاسكواش التي استضافتها كوالا لامبور بماليزيا، ضمن المنافسات الفردية. وتغلبت هانيا الحمامي على مواطنتها المصرية جنا شيحة لاعبة وادي دجلة في المباراة النهائية التي جمعت الثنائي المصري اليوم الأحد. ووفازت هانيا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 11-8. يذكر أن مصر تضمن لقب الشباب أيضاً في هذه النسخة حيث يواجه مصطفى عسل لاعب الأهلي مواطنه مصطفى السرتي في المباراة النهائية . Advertisements

جنا وهانيا

هانيا وجنا

هانيا الحمامى وجنا شيحه

هانيا في المباراة

جنا شيحه

هانيا

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