مصطفى عسل يتوج ببطولة العالم لناشئى الاسكواش للمرة الثانية على التوالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج البطل المصرى مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلي والمصنف رقم 29 عالمياً، ببطولة العالم المقامة حالياً فى كوالا لامبور بماليزيا. وتغلب عسل على مواطنه المصرى مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6. وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التى يتوج فيها مصطفى عسل ببطولة العالم للناشئين. يذكر أن مصر حصدت بطولة العالم للناشئات أيضاً بعد تتويج هانيا الحمامى بالبطولة عقب تغلبها فى المباراة النهائية على مواطنتها جنا شيحة فى المباراة النهائية. Advertisements

عسل والسرتي

مصطفى السرتي

مصطفى عسل لاعب الأهلي

مصطفى عسل من المباراة

مصطفى عسل والسرتي

مصطفى عسل

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