شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يستفسر عن موقف المُصابين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على اللاعبين المصابين وكافة التفاصيل الخاصة ببرامج العلاج والتأهيل الخاصة بهم.

وشهدت الجلسة التأكيد على سير البرامج التأهيلية بنجاح وتحسن حالة اللاعبين المصابين؛ وهم شريف إكرامى ومحمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا.

وكان الجهاز الفنى للفريق أكد من قبل أن شريف إكرامى حارس الفريق يحتاج إلى أسبوعين للعودة من جديد للتدريبات الجماعية، فى الوقت الذى يحتاج فيه سعد سمير إلى 3 أسابيع.

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وفيما يتعلق بإصابة محمد محمود، أكد الجهاز الفنى أنه يحتاج إلى شهر، فى حين يحتاج مؤمن زكريا إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع فى الوقت الذى يستكمل فيه كريم نيدفيد تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى ركبته بعد إجراء جراحة الغضروف.

والمعروف أن سعد سمير ومؤمن زكريا يعانيان من الإصابة فى الركبة، بينما خضع شريف إكرامى لجراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة، فى حين ينفذ محمد محمود الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بالرباط الصليبى.