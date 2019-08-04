شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى الكبار.. هانيا الحمامى تهيمن على عرش ناشئات الاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على خطى الكبار تسير البطلة المصرية الشابة هانيا الحمامى، لاعبة نادى هليوبليس، والتى توجت ببطولة العالم لناشئات الاسكواش التى استضافتها كوالا لامبور بماليزيا ضمن المنافسات الفردية.

وتغلبت هانيا الحمامى على مواطنتها المصرية جنا شيحة لاعبة وادى دجلة فى المباراة النهائية التى جمعت الثنائى المصرى اليوم الأحد، وفازت هانيا بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-9, 11-6, 11-8.

هانيا الحمامى خاضت موسماً مميزاً، سواء فى بطولات الناشئين أو فى مشاركتها ببطولات الكبار التى تأهلت إليها، ففى بطولة العالم للكبار وصلت هانيا إلى دور الـ 32 قبل أن تودع البطولة بعد مباراة قوية أمام رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش.

هانيا الحمامى سبق أن توجت ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش، والتى استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية فى السادس من فبراير الماضى، بعد تغلبها على منافستها الإنجليزية فيكتوريا لوست بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 33 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-5, 11-8, 11-7.

صاحبة الـ 19 عاماً توجت أيضاً ببطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش عقب تغلبها على مواطنتها المصرية جنا شيحة أيضاً بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 25 دقيقة .

وتحتل هانيا الحمامى المركز رقم 15 فى التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش، ومن المتوقع أن ترتقى فى المراكز فى التصنيف الجديد المرتقب صدوره فى سبتمبر المقبل بعد حصد لقب بطولة العالم .

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جنا شيحه



جنا وهانيا



هانيا 2



هانيا الحمامى مع كأس بطولة سينسيناتي



هانيا الحمامى وجنا شيحه



هانيا في المباراة



هانيا وجنا