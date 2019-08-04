شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف خطة الهروب من مفاجآت "إطلع بره" فى الانطلاقة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدرب العام بفريق الأهلي صعوبة مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان المقرر لها 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقًا مجهولًا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.

Advertisements

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت؛ لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائمًا محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف نواجهه.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، كما أن التعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مشددًا على أن مباراة الذهاب تبقى مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفني للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.

وذكر المدرب العام بالأهلي، أن خوض مباراتي الذهاب والعودة مع فريق «اطلع برة» في مصر يبقى أمرا إيجابيا للفريق، ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من وإرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر؛ حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.