شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يرفض خوض مباريات ودية قبل مواجهة بطل الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك خوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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جاء رفض المدير الفني للزمالك لخوض مباراة ودية بسبب ضيق الوقت ويركز المدير الفني على الجوانب البدنية والفنية قبل المباراة المقبلة وكان مجلس إدارة النادى الأبيض قد كلف طارق يحيى بقيادة الفريق بشكل مؤقت فى تلك المباراة لحين استقدام مدرب أجنبى.

وكان الزمالك خاض تدريبه صباح اليوم في جيمانيوم النادي على أن يخوض تدريب مسائي في الثامنة مساء اليوم على ملعب النادي ويحرص المدير الفني للزمالك على دراسة الفريق المنافس من أجل الاستعداد جيدا للقاء المرتقب أمام الفريق الصومالي لتحقيق الفوز بنتيجة مطمئنة.