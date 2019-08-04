تقرير دولي يحذر: صحة محمد صلاح في خطر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لخوض مباراة كأس الدرع الخيرية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، أمام مانشستر سيتي، اليوم الأحد.

الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، حذر من أن صحة اللاعبين الكبار، ومن بينهم الدولي المصري، محمد صلاح، في خطر.

تقرير للاتحاد الدولي، ذكر أن صحة لاعبي كرة القدم معرضة للخطر، وذلك بعدما جمعت بيانات عن 16 لاعبا من النخبة في الدوري الإنجليزي، ووجدت أن بعضهم لعب ما يقرب من 80 مباراة في الموسم، وسافر أكثر من 110 آلاف كم.

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التقرير، الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أوضح أن محمد صلاح بمشاركته في 66 مباراة هذا الموسم والمشوار الطويل في دوري أبطال أوروبا، عاش موسما مزدحما، وخاض 68% من مبارياته بفترات راحة تقل عن 5 أيام، وهو صاحب ثاني أعلى معدل خلال العينة التي تم دراستها.

وأضاف، صلاح لم يحصل على الوقت المناسب من أجل التعافي كما هو الحال بالنسبة لأغلب الحالات، رغم أنه لعب 10 مباريات فقط مع منتخب بلاده، بما في ذلك كأس العالم وهو ما سمح له بالحصول على الراحة خلال بعض أوقات التوقف الدولي.. كما سافر 50 ألف كم مع المنتخب الوطني المصري.

وأشار التقرير إلى اللاعب السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، الذي لعب 70 مباراة وسافر قرابة 100 ألف كم من أجل تمثيل بلاده.

ثيو فان ثيجيلين، السكرتير العام للاتحاد اللاعبين المحترفين، قال: من أجل تنفيذ هذا الجدول الخاص بالمباريات، اللاعبين باتوا مطالبين ببذل أقصى ما في جهدهم، بدون الحصول على الراحة الكافية من أجل التعافي.. هذا يعني أنهم لا يمكنهم الأداء بأفضل شكل ممكن، والأسوأ أن البعض منهم يعاني لفترات طويلة على المستوى البدني والذهني بسبب ضغط المباريات.