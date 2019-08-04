وفاة والد حسني عبد ربه بعد صراع مع المرض

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفى والد النجم المصري حسني عبد ربه، لاعب فريق الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، بمستشفى جامعة قناة السويس التخصصي بعد صراع مع مرض السرطان.

حسني عبد ربه نعى والده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وكتب قائلا: “البقاء لله وحده، توفي والدي رحمة الله عليه قبل قليل.. والجنازة عقب صلاة العصر يوم الأحد بمسجد “نور الله” بمدينة أبو صوير، والعزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير.

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لاعب منتخب مصر السابق طالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لوالده الراحل قائلا: “أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والفردوس الأعلى”.

وقدم محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك الحالي، واجب العزاء في وفاة والد حسني عبد ربه قائد الإسماعيلي السابق بعد صراع مع المرض.

محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلا: “خالص العزاء لكابتن حسني عبد ربه وطارق عبد ربه وأحمد عبد ربه، في وفاة المغفور له والدهم اللهم ارحمه برحمتك واغفر له وتجاوز عن سيئاته أسألكم الدعاء”.