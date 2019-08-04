شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع «نيمار» و«ميسي العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تعاقده رسميًا مع العراقي همام طارق، لاعب فريق استقلال طهران الإيراني، والملقب بـ«ميسى العرب» خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، بذل محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، جهودا مكثفة من أجل خطف اللاعب الذي تلقى أكثر من عرض خليجي بمبالغ مالية كبيرة، إلا أن جهود مسؤولى الإسماعيلى وجدية العرض ساهمت في ترجيح كفة اللاعب للدراويش.

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كما أنهى مسؤولو الإسماعيلى إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع خليل حجى الملقب بـ«نيمار» بعقد طويل الأمد يستمر لمدة 5 مواسم مقبلة.

خليل نيمار صاحب الــ21 عاما يعد أحد ناشئي الزمالك قبل أن يسافر بعدها لإيطاليا لخوض فترة معايشة ضمن صفوف روما الإيطالي إلا أنه لم يكتب له النجاح بسبب لوائح الاحتراف الخاصة بالناشئين، لينضم بعدها لفريق زيروخ السويسرى ثم فريق فاتيما البرتغالي وخاض تجربة احتراف قصيرة مع الأفريقى والنجم الساحلى في تونس، وذلك حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي.

ويتمتع «نيمار» بمشاركات دولية عديدة مع منتخب الشباب والأوليمبى أبرزها كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما في زامبيا قبل عامين الآن.