شكرا لقرائتكم خبر عن «بتروسبورت» يستضيف مواجهتي الزمالك وديكاداها الصومالي ذهابًا وإيابًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقت إدارة الزمالك إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بإقامة مباراة الذهاب بين الفريق الأبيض ونظيره ديكاداها الصومالي، في دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم الأحد المقبل 11 أغسطس الجاري، في العاشرة مساء على ملعب بتروسبورت.

وأشار الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أن مباراة العودة ستقام في القاهرة أيضا على ملعب بتروسبورت، بعد موافقة «كاف» خوض المباراتين في القاهرة.