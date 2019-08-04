شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: غموض «اطلع برة» يزيد من صعوبة المواجهة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غموض منافسه «اطلع برة»، بطل جنوب السودان، والذي يلاقيه 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، يزيد من صعوبة المواجهة.

وأضاف يوسف، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقًا مجهولًا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.

Advertisements

وأوضح أن الجهاز الفني يسعى للوقوف على كل كبيرة وصغيرة في الفريق المنافس؛ للاستعداد له وتجنب المفاجآت؛ لأن الفريق المجهول تبقى مواجهاته دائمًا محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه لن يكون كتابا مفتوحا، كما هو الحال مع أي فريق معروف نواجهه.

وأشار يوسف إلى أن الأهلي يحترم جميع منافسيه؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي، كما أن التعامل مع كل المباريات يكون بأقصى درجة من التركيز والتقدير للمنافسين، مشددًا على أن مباراة الذهاب تبقى مهمة للغاية، ويسعى الجهاز الفني للفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة قبل لقاء الإياب.

وذكر المدرب العام بالأهلي أن خوض مباراتي الذهاب والعودة مع فريق «اطلع برة» في مصر يبقى أمرا إيجابيا للفريق، ويجنبنا مشقة السفر إلى جنوب السودان، وما يترتب عليه من إرهاق للاعبين، ولذلك نسعى لاستغلال هذا الأمر؛ حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي مبكرًا.