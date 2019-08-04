شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ» يجتمع بـ«عدلي» للاطمئنان على إجراءات استقبال «اطلع برة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع سمير عدلي، المدير الإداري بالفريق، للاطمئنان على الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان.
ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برة» يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، تصل بعثة الفريق السوداني إلى مصر قبل المباراة بـ«72 ساعة»، حيث تقرر خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بعد الاتفاق على هذا الأمر مع الجانب السوداني.
ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة بطل جنوب السودان المقبلة.
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