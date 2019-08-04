شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يطمئن على مصابي الأهلي في جلسة مع طبيب الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اجتمع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على اللاعبين المصابين وكافة التفاصيل الخاصة ببرامج العلاج والتأهيل الخاصة بهم.
ووفقاً للموقع الرسمي للنادي، شهدت الجلسة التأكيد على سير البرامج التأهيلية بنجاح وتحسن حالة اللاعبين المصابين؛ وهم شريف إكرامي ومحمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد ومؤمن زكريا.
وكان الجهاز الفني للفريق قد أكد من قبل أن شريف إكرامي حارس الفريق يحتاج إلى أسبوعين للعودة من جديد للتدريبات الجماعية في الوقت الذي يحتاج فيه سعد سمير إلى 3 أسابيع.
وفيما يتعلق بإصابة محمد محمود، أكد الجهاز الفني أنه يحتاج إلى شهر، في حين يحتاج مؤمن زكريا إلى فترة تتراوح ما بين أسبوعين و3 أسابيع في الوقت الذي يستكمل فيه كريم نيدفيد تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في ركبته بعد إجراء جراحة الغضروف.
المعروف أن سعد سمير ومؤمن زكريا يعانيان من الإصابة في الركبة، بينما خضع شريف إكرامي لجراحة إزالة بعض العظام الزائدة من الركبة، في حين ينفذ محمد محمود الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي.
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