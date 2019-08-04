سولشاير يكشف عن قائد مانشستر يونايتد في الموسم الجديد

كشف النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اللاعب الذي سيحمل شارة قيادة الفريق خلال الموسم الجديد.

ورحل أنطونيو فالنسيا قائد مانشستر يونايتد السابق عن الفريق خلال هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع الشياطين الحمر، لتحوم الشكوك حول الاسم الذي سيحمل شارة قيادة الفريق خلال موسم 2019-2020.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية اختارت ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أو بول بوجبا نجم الفريق كأبرز اللاعبين الذين سيحملون شارة القيادة خلال الموسم الجديد.

Advertisements

ولكن خالف سولشاير كل توقعات الصحافة واختار آشلي يونج الظهير الأيمن للفريق ليحمل شارة القيادة خلال الموسم الجديد.

وقال سولشاير في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي: "آشلي يونج عندما يكون في الملعب سوف يحمل شارة القيادة".

ويعتبر صاحب الـ34 عاماً من أقدم اللاعبين المتواجدين حالياً في النادي، حيث انضم لليونايتد في عام 2011 من أستون فيلا.