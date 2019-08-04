برشلونة في مفاوضات متقدمة مع سان جيرمان لاستعارة نيمار

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم النجم البرازيلي نيمار.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة سيفتح أخيرا باب المفاوضات الرسمية مع باريس سان جيرمان لضم نيمار.

وتبعاً لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن البارسا يرغب في ضم نيمار خلال هذا الصيف ولكن على سبيل الإعارة.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيضع بند خيار شراء النجم البرازيلي بعد انتهاء فترة الإعارة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن هناك انتظار من جانب الطرفين من أجل حسم الموقف النهائي من الصفقة التي يجب أن تتم خلال الأسبوع المقبل.

وكان باريس حدد يوم السبت المقبل، 10 أغسطس، كموعد نهائي لتحديد مصير نيمار، وهو اليوم الذي ستبدأ فيه مسابقة الدوري الفرنسي.

يذكر أن نيمار انتقل إلى باريس بمبلغ 222 مليون يورو، من البارسا في عام 2017.