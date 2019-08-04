ثغرة آرسنال تهدد صفقة كوتينيو

تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن آخر تطور في المفاوضات بين برشلونة وآرسنال، حول انتقال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى ملعب الإمارات.

وكانت العديد من التقارير أكدت أن برشلونة يريد إعارة كوتينيو لمدة موسم واحد، ويعد آرسنال أكثر المهتمين بالصفقة، وستتم المفاوضات اليوم خلال مباراة الفريقين بكأس خوان جامبر.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن برشلونة سيطلب رسومًا مرتفعة تصل إلى 27 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على إعارة كوتينيو.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه من الصعب أن يدفع آرسنال هذا الرقم، خاصة أن لديه ميزانية محدودة للصفقات خلال الصيف الحالي.

وأوضحت أن الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال، سيفضل إنفاق الأموال على دعم فريقه بمدافع جديد في الميركاتو الصيفي.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى "كامب نو" مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليونًا.