رسمياً.. برشلونة يعلن ضم ظهير ريال بيتيس

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التعاقد مع الظهير الأيسر الدومينكاني جونيور فيربو من نادي ريال بيتيس خلال سوق الانتقالات الحالي. وقال النادي عبر موقعه الرسمي أن فيربو وقع على عقد يمتد لمدة خمس سنوات قادمة حتى عام 2024. وأكد النادي الكتالوني أن الصفقة كلفت خزائن النادي مبلغ 18 مليون يورو بالإضافة إلى 12 مليون كمتغيرات. Advertisements وكشف النادي عن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي بلغ 200 مليون يورو. ويعتبر الظهير الأيسر صاحب الـ22 عاماً هو رابع صفقات برشلونة خلال هذا الصيف بعد الفرنسي أنتوان جريزمان، الحارس البرازيلي نيتو والهولندي فرينكي دي يونج. يذكر أن فيربو شارك خلال الموسم الماضي في 29 مباراة مع ريال بيتيس، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

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