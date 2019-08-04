شكرا لقرائتكم خبر عن «أحد» يلغى عقد مدربه بعد 10 أيام من انضمامه للفريق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ألغت إدارة أحد التعاقد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الصربي نيناد والجهاز التدريبي والمدافع الغاني جيرى، وجاء إلغاء عقد المدرب بعد (10) أيام من التعاقد معه، إثر الاختلاف معه بعد انخراط الفريق في معسكرة التدريبي في القاهرة، وعدم اقتناع الإدارة في طريقته، وينتظر أن تتعاقد الإدارة مع مدرب عربي والأقرب هو التنوسي طارق جراية، والذي سبق النجمة اللبناني وقادة في البطولة العربية الأخيرة ودرب الفيصلي الأردني.

كما ألغت الإدارة عقد لاعب الغاني جيرى لعدم اقتناع الإدارة بمستواه. وينتظر أن يواجه فريق أحد موسم صعب في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، خاصة أن معظم الاعبين يلعبون لأول مره مع بعضهم. ومن جهة أخرى، شرعت الإدارة الأحدية في إعادة بعض الألعاب المختلفة منها كرة اليد، والتعاقد مع مدرب كرة اليد قاسم أبو زهرة، حيث أدرجت (11) لعبة للموسم القادم بهدف الحصول على تقيم عالي من النقاط التي وضعتها الهيئة للأندية للحصول على مداخيل عاليه.

ويواصل الفريق الأحدي معسكرة في القاهرة وفاز في ثاني مبارياته على الترسانه 0/1.