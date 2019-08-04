شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يجهز محمد صادق لموقعة أهلي بني غازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد صادق جناح وصانع ألعاب الإسماعيلى، إلى برنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى، فى ظل شعوره ببعض الالتهابات منذ الموسم الماضى. ويستعد الاسماعيلي لملاقاة منافسه أهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل ، لحساب منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال فضلا عن خوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى. وتعاقد الاسماعيلي مع بيكيتى سيلفا وخليل نيمار وهمام طارق وأحمد مدبولي فضلا عن تحويل اعارة شيلونجو ودونجا لبيع نهائي.

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