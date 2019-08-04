شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يدخل معسكره المغلق اليوم لمدة 3 أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، معسكره المغلق اليوم الأحد تحت القيادة الفنية لعماد النحاس و لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأحد، في مقر النادي بالجبل الأخضر.

ويؤدى المقاولون تدريباته على فترتين صباحية ومسائية داخل المعسكر وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد.

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وأنهى المقاولون العرب الموسم الماضي في المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وبدأ الفريق التدريبات الجمعة الماضية بعد انتهاء أجازة العشرة أيام التي حصل عليها لاعبو المقاولون .