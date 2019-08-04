شكرا لقرائتكم فيتو كروى ينقذ لاسارتى داخل الأهلى ويمنحه فرصة بالموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال مصير الأوروجوايانى مارتن لاسارتى، المدير الفقنى لفريق الأهلى، معلقا، داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد تمسك جميع الأصوات التى نادت برحيله داخل المجلس الأحمر، قبل فترة توقف الدورى إبان كأس الأمم الأفريقية.

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وعلم "الخليج 365" أن جميع أعضاء مجلس إدارة الأهلى، طالبوا برحيل المدرب اللاتينى، رغم نجاحه فى الفوز باللقب 41 للدورى المصرى.

وبالمقابل تمسك محمود الخطيب، رئيس النادى، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ببقاء لاسارتى، وتركه لاستكمال المهمة التى بدأها.