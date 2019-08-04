شكرا لقرائتكم إمام عاشور الصفقة رقم 11 يوقع للزمالك اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى مسئولو نادى الزمالك، اليوم الأحد، اجراءات ضم إمام عاشور صانع ألعاب فريق غزل المحلة، من خلال توقيع العقود فى جلسة بين الطرفين وذلك فى إطار رغبة النادى الأبيض فى إتمام إجراءات إنهاء الصفقة رقم 11 فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية للفريق الأبيض.

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وفور التوقيع إلى الزمالك اليوم سيكون إمام عاشور الصفقة رقم 11 لقلعة ميت عقبة بعد ضم 8 لاعبين جدد هم محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، محمد صبحى، محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، إسلام جابر، كريم بامبو، وذلك بجانب عودة الثنائى شيكابالا ومصطفى محمد للفريق الأبيض.

وتوصل الزمالك إلى اتفاقاً مع حرس الحدود لقطع إعارة اللاعب من المحلة إلى حرس الحدود التى كانت ستنتهى بنهاية الموسم القادم ثم أجرى مسئولى النادى الأبيض مفاوضات مع المحلة حيث عرض الزمالك الحصول على خدمات اللاعب من المحلة مقابل 12 مليون جنيه ويرغب مسئولى الغزل تقاضى 15 مليون جنيه لإتمام الصفقة ومن المقرر أن تحسم الجلسة المنعقدة فى الوقت الجارى القيمة النهائية للصفقة المقرر إتمامها اليوم.